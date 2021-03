Consolidação de créditos. Saiba como reduzir os juros a pagar

Uma das estratégias que abordámos no programa Economize com a Reorganiza foi a Consolidação de Créditos, espaço de finanças pessoais em parceria com o Grupo Reorganiza. Já muito se escreveu sobre a consolidação de créditos, mas achamos importante destacar duas estratégias que podem fazer toda a diferença no seu sucesso financeiro.

Será que o crédito consolidado é para si?

A primeira pergunta a que temos de dar resposta é perceber se o crédito consolidado é para si. Poderá ser tentada a pensar que esta estratégia é só para as pessoas que estão com dificuldades financeiras, o que não poderá estar mais errado. Aliás, consolidar créditos é tanto melhor quanto melhor estamos financeiramente. Claro que implica que tenhamos vários créditos, especialmente de curto prazo, mas tal não significa que não possamos retirar grandes mais-valias.

Primeira estratégia – Baixar prestações

Quem procura consolidar créditos costuma optar pela solução de baixar as prestações totais, o que é possível pela redução da taxa de juro, mas também pelo aumento do prazo. Como facilmente se percebe, quanto maior o prazo maior o tempo em que ficamos a dever dinheiro. Logo, maior o valor dos juros pagos.

Esta estratégia é muito procurada especialmente por pessoas que valorizam a poupança mensal em detrimento da otimização do custo total com créditos. Poderá ser útil para evitar incumprimentos mas certamente que, existindo alternativa, não é a melhor.

Segunda Estratégia – Baixar prazos

Ao consolidar créditos pode optar por poupar em tempo, o que no final do contrato representa uma poupança de vários milhares de euros em juros. Assim, a sugestão passa por juntar todos os créditos num único mas mantendo a prestação global constante. Se baixou a taxa de juro, terá de encurtar o prazo do crédito para atingir este objetivo. Logo, amortiza mais rapidamente os seus créditos e poupa muito mais dinheiro.

Qual estratégia escolher?

A escolha da melhor estratégia para o seu caso vai depender da sua realidade concreta. Ou seja, se estiver em emergência financeira por qualquer motivo, a alternativa escolhida deverá ser a primeira. Tendo depois liquidez extra poderá fazer amortizações extraordinárias ou reforçar as suas poupanças. Se tiver uma situação financeira saudável, opte pela segunda alternativa e livre-se mais rapidamente dos seus créditos.