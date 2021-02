Consórcio luso-francês perto de comprar carteira com mais de quatro mil casas em Portugal por 300 milhões

Um consórcio luso-francês está perto de fechar a compra de um portefólio residencial em Portugal por cerca de 300 milhões de euros.

Com o nome de Zip, a carteira conta com 4.400 casas nas cidades de Lisboa, Porto e Setúbal.

O consórcio é constituído pela gestora de ativos francesa Tikehau e os portugueses da Albatross.

O negócio foi revelado pelo portal europeu especializado em imobiliário Property EU que cita fontes de mercado.

O acordo inicial deverá ser fechado nas próximas semanas, com o acordo final a ser concluído no segundo trimestre deste ano.

Os ativos está a ser vendidos pela Norfin, gestora de ativos detida pela Arrow Global Group, em nome de vários bancos, como a Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco e BCP.

A CBRE e a JLL estão a assessorar esta venda.

Ainda esta semana, a PropertyEy anunciou que a ECS tinha colocado à venda um portefólio de 20 hotéis NAU em Portugal por um preço de mil milhões de euros.

Entre as propriedades hoteleiras que estão à venda está o Palácio do Governador, hotel de cinco estrelas em Lisboa, além de outros noves hotéis da marca NAU, no Algarve e no Alentejo.

A carteira também inclui o “Lago Montargil & Villas” no Alentejo, mas também vários ativos no Algarve, como São Rafael Atlântico, Salema Beach Village, Salgados Vila das Lagoas, Salgados Palace, Morgado Golf & Country Club , Salgados Palm Village Apartments & Suites, Salgados Dunas Suites e São Rafael Suites.

Além dos hotéis, a ECS ainda tem a venda outros ativos como os centros comerciais La Vie, localizados no Funchal, Guarda, Porto e Caldas da Rainha.