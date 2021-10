Construir casas novas está mais caro. Custos aumentaram 6,8% em agosto

Os custos da construção de novas habitações registaram um aumento de 6,8% no mês de agosto em termos homólogos. Este crescimento significa um aumento de 0,3 pontos percentuais (p.p.) face a julho de 2021, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O gabinete estatístico nacional aponta que o preço dos materiais e o custo de mão de obra apresentaram variações de 8,7% e de 4,1%, respetivamente, em relação a agosto de 2020. Em julho, os materiais já tinham aumentado 8,5% em relação ao mesmo mês de 2020 e o custo da mão de obra tinha subido 3,7%.

De acordo com o INE, o custo de mão de obra contribuiu com 1,8 p.p. para a formação da taxa de variação homóloga e a componente dos materiais de construção contribuiu com 5 p.p.

A taxa de variação mensal foi de 0,1% no mês de agosto, sendo que o custo dos materiais aumentou 0,5% e a mão de obra observou uma diminuição de 0,4%. Em termos mensais, as componentes de mão de obra e materiais contribuíram com 0,3 p.p. e -0,2 p.p., respetivamente.