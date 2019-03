Consultas médicas por videochamada chegam ainda este ano a Portugal

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) estão a desenvolver uma nova funcionalidade tecnológica que permite que os utentes em Portugal possam ter consultas médicas à distância, através de videochamada.

O projeto-piloto deverá estar operacional na região de Lisboa ou do Porto até ao final do primeiro semestre deste ano e ser, depois, expandido a todo o país, de acordo com a notícia avançada pelo presidente do conselho de administração dos SPMS ao “Jornal de Notícias” (JN) e à TSF.

Segundo estes meios de comunicação social, 330 pessoas têm a aplicação “My SNS Carteira”, onde estará em breve esta nova opção. Henrique Martins referiu ao JN que se trata de uma solução de telemedicina que dá a hipótese de “ligar a app do cidadão à app do médico”. “Estando um na China e outro no Japão podem fazer a sessão”, exemplificou.

“Claro que não se pode resolver tudo, pois há muita coisa que não deve ser tratada por telesaúde, mas muitas dúvidas podem ser resolvidas por videochamada, com uma interação em que vejo o rosto do doente, uma mancha na pele, uma úlcera, um olho vermelho…”, explicou também à rádio.