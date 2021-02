Consultas relacionadas com a Covid-19 nos centros de saúde caem 75% num mês

Os centro de saúde estão a realizar um quarto das consultas relacionadas com a Covid-19 quando comparado com as que estavam a ser feitas há um mês, noticia o “Público” este sábado. Citando dados do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge e do Portal SNS, o matutino escreve que entre 15 e 21 de fevereiro realizaram-se 50 mil consultas para a Covid-19 quando, entre 25 a 31 de Janeiro essas consultas eram 200 mil.

O matutino salienta que se trata de uma diminuição de 75% nas consultas relacionadas com Covid-19, que acelerar a recuperação das consultas presenciais nos centros de saúde, já que estas foram as mais penalizadas pela pandemia. A tendência decrescente de consultas relacionadas a covid-19 em cuidados de saúde primários, nas quais estão incluídas as consultas para vigilância, registou-se em todas as regiões de saúde e grupos etários.

No primeiro mês de 2021, realizou-se um total de 3,3 milhões de consultas relacionadas com cuidados de saúde primários, incluindo as consultas de vigilância. Trata-se do valor mais alto registado, desde que existe o Portal do SNS, mas só foi possível devido às consultas não presenciais. Em janeiro, em cada dez consultas sete foram realizadas à distância. Ou seja, mais de 69% das consultas foram não-presenciais. Em janeiro de 2019, a tendência era o oposto, apenas 31,1% das consultas era não-presenciais.