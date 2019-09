Conteúdos da Apple Tv+ poderão estrear primeiro no cinema para atrair realizadores

A Apple está a planear estrear filmes nos cinemas antes de os colocar na plataforma de streaming Apple Tv +, noticia o “The Wall Street Journal”, citado pela “Reuters”.

Segundo se lê na publicação, está prevista para novembro de 2020 a estreia nos cinemas do filme “On the Rocks”, realizado por Sofia Coppola e que conta com o ator Bill Murray no elenco.

No dia 1 de novembro deste a Apple vai estrear-se na indústria do streaming com o lançamento do serviço o Apple Tv + que custará cinco dólares por mês e estará em concorrência direta com a Netflix, a Amazon Prime Video, o Disney + ou a HBO.