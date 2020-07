Cooperativa Covirán abre três supermercados e cria 2 mil empregos em três distritos

A cooperativa Covirán irá prosseguir com a sua expansão em Portugal com a inauguração de três novos supermercados de proximidade nos distritos de Setúbal, Braga e Coimbra que irão gerar dois mil empregos em Portugal, avança a Agência EFE.

De acordo com informação avançada pela cooperativa, estes espaços comerciais seguem o modelo de proximidade e estão concebidos para reforçar o conceito de sustentabilidade.

Pegões, Esposende e Azarede serão os destinos dos novos supermercados da Covirán.

A Covirán deverá prosseguir aposta em Portugal e já está presente em 18 distritos e no arquipélagos dos Açores e da Madeira.

Explica a Covirán que este projeto português já contribui com 10% da massa social da cooperativa com um projeto próprio, adaptado à realidade deste país e às necessidades dos seus parceiros.

De forma a dar uma resposta eficiente e próxima a esta diversidade de supermercados e zonas geográficas, a Covirán desenvolveu uma rede logística que inclui três plataformas de distribuição com 56.158 metros quadrados na zona norte (Vila do Conde), no sul do país (Algoz) e em Sintra-Lisboa.