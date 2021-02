Coordenador da ‘task force’ da vacinação contra a Covid-19 demite-se

O coordenador da task force da vacinação contra a Covid-19 em Portugal, Francisco Ramos, renunciou ao cargo esta terça-feira, informou o Ministério da Saúde.

Em causa estão “irregularidades detetadas pelo próprio no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, do qual é presidente da comissão executiva”, refere o gabinete de Marta Temido, em comunicado divulgado esta quarta-tarde à tarde, um dia depois da demissão.

Francisco Ramos abandona a liderança do plano de vacinação na sequência de polémicas com administração indevida de vacinas. A bola de neve começou quando o jornal “Correio da Manhã” noticiou este fim de semana que a delegação regional do Norte do INEM incluiu os proprietários e funcionários de uma pastelaria do Porto no grupo prioritário, o que levou depois à demissão do responsável por essa delegação e à exigência de listas por parte do Governo.

O Governo garante que o funcionamento da task force criada para gerir o plano de vacinação mantém-se assegurado pelos restantes membros do núcleo de coordenação, nomeados pelo despacho n.º 11737/2020.

O ex-secretário de Estado Adjunto e da Saúde foi nomeado presidente da comissão executiva do Hospital da Cruz Vermelha (HCV) no final do ano passado. O administrador hospitalar, economista especializado em organização, gestão e financiamento de serviços de saúde e presidente do conselho diretivo do grupo hospitalar dos três IPO (Coimbra, Lisboa e Porto) iniciou funções a 16 de dezembro, aquando da Assembleia Geral da sociedade gestora do HCV.

Mais 9 mil contágios

Desde o início da pandemia, Portugal regista um total de 740.944 casos da doença causada pelo vírus SARS-CoV. Só nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 9.083 infeções, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de vítimas mortais do novo coronavírus aumentou para 13.257, o que corresponde a uma subida de 240 óbitos.

