Coronavírus: Benfica promove ação de solidariedade em jogo frente ao Braga

O SL Benfica vai levar a cabo uma ação de solidariedade com o povo chinês no encontro deste sábado, 15 de fevereiro frente ao Sporting de Braga a contar para a Liga portuguesa de futebol, face ao surto do coronavírus que já provocou perto de 1.400 mortes na China.

Fonte do clube da Luz adiantou ao Jornal Económico que esta é “uma ação de solidariedade para com o povo chinês motivada pelo coronavírus e também pelo facto de o Benfica ter neste momento na China vários parceiros, como por exemplo as escolas”.

Nesta iniciativa irão participar 44 crianças, das quais 22 de nacionalidade chinesa que vão entrar lado a lado com os jogadores de ambas as equipas, usando t-shirts com mensagens em mandarim.

De forma a expressar a solidariedade para com o povo chinês, o SL Benfica convidou para assistir a esta partida no Estádio da Luz, o embaixador da China em Portugal, Cai Run.