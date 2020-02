Coronavírus: DGS confirma resultado positivo para português passageiro do navio Diamond Princess

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou ao início da tarde de domingo que um dos passageiros portugueses do navio Diamond Princess teve resultado positivo para infeção por novo coronavírus (Covid-19) após análises de laboratório.

“O cidadão permanece assintomático e em isolamento para prevenção do contágio a outras pessoas. As pessoas com testes positivos a bordo deste navio têm sido transferidas para um hospital de referência no Japão, de acordo com prioridade do seu estado clínico e cumprindo o protocolo estabelecido neste país”, informou a DGS.

A DGS recorda que, de acordo com informação das autoridades japonesas, os quatro tripulantes de nacionalidade portuguesa presentes no mesmo navio apresentam testes negativos.