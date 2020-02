Coronavírus: Não há portugueses entre os mil turistas isolados num hotel das Canárias

“Não há nenhum cidadão português no hotel das Canárias”, disse à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O Governo da comunidade autónoma do arquipélago das Canárias, Espanha, ativou nas primeiras horas de hoje o protocolo em vigor em caso de infeção com Covid-19 num hotel com cerca de mil turistas, onde esteve hospedado um italiano confirmado como infetado pelo novo coronavírus.

O turista, um médico italiano, provém da região da Lombardia, em Itália, e recorreu a uma clínica privada quando começou a sentir-se mal.

As primeiras análises confirmaram na segunda-feira a infeção pelo novo coronavírus e, por essa razão, o departamento da Saúde das Canárias ativou um protocolo específico para o Covid-19, que estabelece a obrigatoriedade de análises posteriores no Centro Nacional de Microbiologia espanhol, em Madrid.

Este foi o terceiro caso de infeção pelo novo coronavírus em Espanha e o segundo nas Canárias, depois de um alemão ter acusado positivo à presença da infeção vírica, no final de janeiro.

Em 09 de fevereiro, as autoridades espanholas confirmaram um segundo caso de um britânico que tinha ficado hospitalizado em Palma de Maiorca.

Ambos os turistas recuperaram e já tiveram alta.

Hoje ao longo do dia foram confirmados mais dois casos de pessoas infetadas em Espanha: uma mulher que vive em Barcelona e que viajou nos últimos dias para o norte da Itália e, nas Ilhas Canárias, a mulher do turista italiano infetado.

Em termos globais, o balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.