Coronavírus obriga a cancelar ou a adiar vários eventos em Portugal

Portugal tem, neste momento, oito casos do novo coronavírus confirmados, mas, mesmo antes de chegar à meia dúzia, várias empresas e associações decidiram precaver-se e cancelar eventos que iriam reunir centenas de participantes, seguindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde. A maioria das instituições descarta alarmismos e garante novas datas em breve.

Indústria do mobiliário sem agenda para o Home Week

A organização do Portugal Home Show, um evento que reúne as empresas de mobiliário no Porto, optou por cancelar a edição prevista para 2020 porque as datas colidem com as do Salone del Mobile (Milão). O calendário deste encontro em Itália foi alterado devido aos receios de propagação do novo coronavírus e, consequentemente, o evento nacional ficou prejudicado. “As melhores empresas nacionais da Fileira Casa [que geraram cerca de 3,5 mil milhões de euros em 2018] estarão de regresso à Alfândega do Porto em 2021, com expetativas redobradas ao nível da afirmação internacional do evento”, garante a Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins, numa nota divulgada esta quinta-feira.

Fundação Champalimaud cancela conferência

A conferência “Metamorfose: ciência, informação, planeta e democracia” (“Metamorphosis: science, information, planet and democracy”), que deveria acontecer na Fundação Champalimaud (FC) na próxima semana (12 e 13 de março), foi adiada pelos mesmos motivos. Numa publicação no Facebook, a FC lamentou a decisão, que justificou com “os dados conhecidos até ao momento e as preocupações associadas à disseminação do coronavírus”. “Esperamos realizar esta conferência no futuro, informação que confirmaremos com a maior brevidade possível”, explicou a instituição, num post publicado no dia que em que foram confirmados os primeiros dois casos do surto em Portugal.

32º Encontro Nacional de Epileptologia sofre com o surto

A Liga Portuguesa Contra a Epilepsia (LPCE) decidiu adiar o 32º Encontro Nacional de Epileptologia, que iria realizar-se a 13 e 14 de março, e o XXII Fórum da Cirurgia da Epilepsia devido aos apelos quer da Ordem dos Médicos quer da Apifarma. As instituições emitiram um comunicado onde incentivam todos os médicos a não participarem em reuniões médicas “não essenciais”. “Esperamos realizar o Encontro logo que houver condições de segurança e estabilidade para o fazer, mas é nosso propósito que se realize este ano , o mais brevemente possível”, admitiu a LPCE.

Roda da Alimentação… Mais tarde

O Continente seguiu as recomendações da DGS em relação aos eventos e optou por adiar o Festival à Roda da Alimentação. “Atendendo ao impacto do Covid-19 a nível mundial, às situações de doença ocorridas na Europa, assim como às perspetivas e confirmação de casos em Portugal comunicados por parte das entidades de saúde, o Continente alia-se às instituições na salvaguarda da saúde pública”, refere a cadeia de supermercados do grupo Sonae. O reagendamento do festival ainda está a ser estudado.

Jogos adiados ou à porta fechada?

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) informou, no início desta semana, que os clubes da I e II Ligas de futebol vão aceitar a realização de jogos à porta fechada ou o possível adiamento de jornadas. Depois de uma reunião extraordinária, a LPFP explicou que “caso seja decretada a realização de jogos à porta fechada, haverá acatamento nos jogos de competições profissionais por parte de todas as entidades envolvidas”.

Turismo de Portugal não vai ter ‘stands’ na BTL

O Turismo de Portugal cancelou a participação presencial na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) de Lisboa, que decorre entre os dias 11 e 15 de março de 2020, por entender que “não estão reunidas as condições” para ter um stand próprio no local ou manter os eventos programados. No entanto, o evento continua ‘de pé’ e assim se deverá manter, segundo a informação divulgada recentemente pela Fundação AIP. “De forma minimizar os possíveis impactos inerentes a este vírus, a organização anuncia igualmente a implementação de um Plano de Mitigação de Riscos, tendo em conta as orientações da OMS e da DGS”, refere a entidade presidida por Jorge Rocha de Matos.

O comunicado do Turismo de Portugal foi assinado igualmente pela Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura da Madeira, a Entidade Regional de Turismo do Algarve, a Entidade Regional do Turismo do Alentejo, a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, a Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, a Associação de Turismo dos Açores (ATA), a Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira (APM), a Associação Turismo do Algarve (ATA), a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, a Associação Turismo de Lisboa (ATL), Visitors and Convention Bureau, a Agência Regional de Promoção Turística do Centro de Portugal, a Associação de Turismo do Porto e Norte de Portugal e NEST – Centro de Inovação do Turismo.