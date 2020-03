Coronavírus pode desaparecer no verão? OMS admite ser “uma falsa esperança”

À medida que o Covid-19 se propaga, surgem mitos de que a nova epidemia poderá desaparecer assim que as temperaturas começarem a aquecer, nomeadamente no verão, tal como costuma acontecer com as gripes. Porém, a Organização Mundial de Saúde (OMS) veio esta sexta-feira contrariar esta teoria depois de o médico e membro da entidade Mike Ryan ter considerando que isso é “uma falsa esperança”.

A advertência foi feita durante uma conferência de imprensa esta tarde, onde os membros da OMS refeririam a importância de estar a informado e que deve ser evitada a divulgação de informações falsas, como o boato de que novo coronavírus mesmo desapareça no verão.

“A temperatura corporal normal permanece em torno de 36,5°C a 37°C, independentemente da temperatura do banho ou chuveiro”, começou por explicar uma das representantes. “Tomar um banho quente com água extremamente quente pode ser prejudicial, pois pode queimar. A melhor maneira de se proteger contra o Covid-19 é através de uma limpeza frequente das mãos, eliminando assim os vírus, e evitar infecções que podem ocorrer ao tocar nos olhos, a boca e o nariz”.

“Não há razão para acreditar que o clima frio possa matar novos coronavírus ou outras doenças. A maneira mais eficaz de se proteger é limpar frequentemente as mãos com álcool ou lavá-las com água e sabão”, acrescentou.

“Estamos a trabalhar com os governos para parar e abrandar o contágio, mas tudo depende do que fizermos agora. Temos de nos preparar para situações diferentes”, disse uma das representantes da OMS aos jornalistas. Na semana passada, após o número de casos infetados na Europa ter disparado, a entidade de saúde mundial declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.

Esta tarde, o número de pessoas infetadas pelo novo vírus atingiu um novo máximo, havendo agora 100.731 casos confirmados e 3.412 mortes, segundo o balanço do Worldometers. Em Portugal, verifica-se o mesmo (13 casos).