Coronavírus: Portugal com 27 novos casos suspeitos nas últimas 24 horas, revela DGS

O comunicado do PCP de Setúbal salienta que, “se alguém mudou de posições, foi o PS, os seus autarcas e o Governo, que no passado defenderam a construção no Campo de Tiro de Alcochete de um novo aeroporto, e que com esta mudança de opinião não só passaram a acompanhar as decisões do Governo PSD/CDS, como revelam um profundo desprezo pelo desenvolvimento e progresso da região e do país”.