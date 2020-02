Coronavírus: Portugueses que regressaram da China na sequência do surto não estão infetados

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS) os cidadãos repatriados na sequência do surto de coronavírus (COVID-19) que se encontravam em isolamento profilático como medida de precaução, foram hoje examinados pela segunda vez durante a manhã, e os resultados deram todos negativo.

As análises laboratoriais, que foram realizadas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas, confirmaram que os 20 portugueses que regressaram da China no dia 31 de janeiro não estão infetados com o vírus COVID-19 também conhecido como coronavírus.

O período de isolamento profilático voluntário de 14 dias termina amanhã, dia 14 de fevereiro, altura em que os cidadãos portugueses vão poder regressar às suas casas.

Amanhã pelas 17.30 horas, a DGS vai promover uma conferência de imprensa onde vai falar sobre todo o processo e analisar os riscos de contágio em território nacional.