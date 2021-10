Correção do BCP e EDPs arrastam PSI-20 para perdas numa Europa mista

O PSI-20 corrigiu na última sessão da semana -0,29% para 5.514,79 pontos com a queda das ações do BCP (-1,70% para 0,1680 euros); das duas EDPs e da Jerónimo Martins (-1,63% para 18,11 euros).

O banco liderado por Miguel Maya foi penalizado com corte da recomendação pela Mediobanca. É de destacar que as ações do BCP valorizam mais do dobro do setor em 2021.

A EDP Renováveis caiu -1,82% para 20,52 euros e a EDP recuou -1,57% para 4,46 euros.

Hoje foi notícia que a EDP inaugurou hoje no Brasil o seu maior parque solar. “Com uma potência instalada de 252 MWdc, o complexo da EDP Renováveis, subsidiária do grupo e quarta maior produtora mundial de energia limpa, está localizado em Pereira Barreto, no Estado de São Paulo. Este projeto é o maior já desenvolvido, construído e operado pela EDP, tratando-se do quinto maior parque solar do Brasil”, disse a empresa em comunicado.

O PSI-20 fechou negativo apesar de ter 10 cotadas no verde e apenas oito no encarnado. Nem a subida da Galp de mais de 3% (+3,59%) para 10,06 euros segurou o índice da Bolsa de Lisboa em terreno positivo. As ações da GreenVolt também subiram +2,44% para 5,88 euros. A Novabase também se destacou no verde ao subir +2,52% para 4,880 euros.

Na Europa foi uma sessão sem tendência definida, entre os ganhos de +0,25% do FTSE 100 (para 7.095,5 pontos) e as quedas do CAC 40 (-0,50% para 5.039,9 pontos) e do DAX (-0,29% para 15.206,1 3 pontos).

O FTSE MIB de Milão avançou +0,23% para 26.051 pontos ao passo que o IBEX fechou a cair -0,09% para 8.955 pontos.

A maior subida na Europa deu-se na Bolsa de Varsóvia, com os índices a subirem mais de 2%.

Os globais EuroStoxx 50 e Stoxx 600 fecharam em queda. O Stoxx 600 recuou 0,28% e o EuroStoxx 50 caiu 0,61% para 4.073,3 pontos.

O analista de mercados do Millennium investment banking destacou que “as bolsas europeias oscilaram entre ganhos e perdas ao longo da sessão, sendo que a maioria acabou por encerrar em baixa”.

“A subida das yields de dívida soberana até motivou ganhos no setor da Banca, mas castigou o sentimento nos mercados de ações e o setor tecnológico acabou por ser o mais penalizado, arrastado também pela descida nas fabricantes de semicondutores, após a AAC Technologies, fornecedora da Apple, ter emitido um profit warning”, refere o analista Ramiro Loureiro do BCP.

Já Henrique Tomé, Analista XTB, fez hoje uma nota sobre a crise nos semicondutores, dizendo que “tem vindo alastrar-se ao longo do último ano e meio e a solução para este problema parece ainda estar longe de ficar resolvida. A pandemia provocada pela Covid-19 agravou seriamente esta situação e há quem avance que a atual situação poderá estender-se até ao final do ano”.

“A subida dos preços do petróleo nos mercados internacionais puxou pelo setor Energético e a Galp Energia aproveitou o ambiente para disparar mais de 3,5%”, adianta o Millennium BCP.

O setor Automóvel foi outro dos destaques pela positiva na sessão. “A revelação de que as exportações alemãs recuaram inesperadamente em agosto face a julho mostra que a crise no fornecimento de chips está a afetar a indústria exportadora”, diz o analista do BCP.

“Nos EUA foi revelado que a economia registou nova queda do ritmo de geração de empregos em setembro. De positivo a indicação de que a atividade na China terá voltado à expansão em setembro, puxada pelo regresso ao crescimento nos serviços”, conclui o analista.

O euro sobe 0,12% para 1,1566 dólares.

O petróleo Brent em Londres valoriza 0,81% para 82,61 dólares o barril. Nos EUA o crude West Texas dispara nesta altura 1,32% para 79,33 dólares.

A agência de notação financeira Moody’s reviu hoje a previsão para o preço do petróleo para entre 50 e 70 dólares por barril, acompanhada de um aumento dos custos de produção para níveis pré-pandémicos. “Aumentámos a nossa estimativa de preço médio do barril de petróleo para entre 50 a 70 dólares entre 2022 e 2024 para refletir a nossa expectativa de que o custo total de produção de um barril vá aumentar em linha com a recuperação da procura”, lê-se num relatório sobre a evolução do preço do petróleo”, diz a Moody’s.

As yields da dívida soberana na Alemanha estão a agravar (+3,43 pontos base) para -0,15%. Portugal, Espanha e Itália vêm os juros a subirem também no mesmo prazo (10 anos). Portugal vê os juros subirem 1,69 pontos base para 0,38%; Espanha com juros a subirem 2,37 pontos base para 0,38% e Itália com juros a dispararem 2,11 pontos base para 0,88%.