Último relatório da UEFA é arrasador para a Liga portuguesa, a única grande liga europeia onde os direitos de TV são vendidos individualmente. Portugal tem praticamente quatro vezes mais discrepância na distribuição de receitas televisivas do que o segundo país com maior desigualdade. Com um ‘bolo’ total de 126 milhões de euros (7 milhões por clube, se as receitas fossem distribuídas de forma igualitária), as receitas televisivas da Liga têm um peso de 29% no orçamento dos clubes portugueses.