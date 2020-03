Corrida às farmácias. Vendas de máscaras disparam 1.800% com casos de coronavírus

Portugal está a assistir a uma autêntica corrida às farmácias devido aos casos suspeitos e já confirmados de coronavírus em Portugal.

As vendas de máscaras dispararam 1.829% em fevereiro face a igual período do ano passado, segundo dados enviados ao Jornal Económico pela Associação Nacional de Farmácias (ANF).

No total, toram vendidas 419.539 máscaras durante o mês de fevereiro em todo o país. Entre janeiro e fevereiro, as vendas aumentaram 353% face às 92 mil máscaras vendidas no arranque do ano.

Mas os portugueses também estão a fazer uma corrida às farmácias por causa de desinfetantes, com as venda a aumentarem 221% em fevereiro face a período homólogo, num total de 198.939 máscaras.

Em termos mensais, as vendas subiram 136% face às 61,9 mil embalagens de desinfetantes vendidas em janeiro.

“As farmácias estão a desenvolver todas as diligências comerciais e a trabalhar com os seus fornecedores de forma a dar resposta ao crescimento da procura por este tipo de produtos”, assegura a ANF.

Em Portugal existem 147 casos suspeitos de coronavírus, e nove casos confirmados até ao momento, segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Saúde (DGS).