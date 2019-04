Corrida da Liberdade condiciona trânsito em Lisboa

A “Corrida da Liberdade”, que realiza esta quinta-feira (25 de abril), vai provocar condicionamentos de trânsito em diversas artérias da cidade de Lisboa, alertou a Câmara Municipal de Lisboa (CML). As provas que a compõem passarão, entre as 7:00 e as 13:00, pelas freguesias de Areeiro, Arroios, Avenidas Novas, Benfica, Carnide, Lumiar, Misericórdia, Santa Maria Maior, Santo António e São Domingos de Benfica,

A autarquia garante que as alterações à circulação automóvel e os desvios de trânsito ao longo da manhã de hoje serão “devidamente coordenados no local pelas autoridades policiais”. Segundo a CML, os percursos da “Corrida da Liberdade” são os seguintes:

Itinerário A (11.000m)

– Quartel da Pontinha (Partida) – Rua Regimento Engenharia 1 – Rua Santo André – Avenida S. Pedro – Praça Bento de Jesus Caraça – Av. 25 de Abril – Estrada Militar – Estrada da Correia – Carnide – Largo do Jogo da Bola – Rua do Jogo da Bola – Rua da Fonte – Largo da Luz – Estrada da Luz – Travessa da Luz – Rua Fernando Namora – Rua Prof. Francisco Gentil – Rua Prof. Vieira de Almeida – Rua Prof. Fernando da Fonseca – Rua Francisco Stromp – Rua Cipriano Dourado – Campo Grande – (túneis) – Entrecampos (túneis) – Av. da República (túneis) – Saldanha – Av. Fontes Pereira de Melo – Praça Marquês de Pombal – Av. da Liberdade – Praça dos Restauradores (Meta).

Itinerário B (5.000m)

– Largo do Carmo (Partida) – Rua da Trindade – Largo da Trindade – Rua da Misericórdia – Rua S. Pedro de Alcântara – Rua Dom Pedro V – Praça do Príncipe Real – Rua da Escola Politécnica – Largo do Rato – Rua Alexandre Herculano – Av. da Liberdade – Praça dos Restauradores (Meta).

Itinerário C (1.000m)

– Marquês de Pombal (Partida) – Av. da Liberdade – Praça dos Restauradores (Meta).

Itinerário D (2500m)

– Saldanha (Partida) – Av. Fontes Pereira de Melo – Praça Marquês de Pombal – Av. da Liberdade – Praça dos Restauradores (Meta).