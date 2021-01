Corrigir as tabelas de retenção de IRS

Imaginemos o caso de um trabalhador não casado (sem dependentes) que ganha 1005 euros, que está próximo do salário mediano, que é aquele no meio da distribuição dos salários. Segundo a tabela de retenção para 2021, retém 11,4% de IRS, a que se tem que adicionar a retenção de 11% para a segurança social e fica com um salário líquido de 779,88 euros.

Só para se perceber o assunto, imagine-se que era aumentado em 1 euro. Neste caso, passava para o “escalão” acima, até aos 1065 euros, com retenção de 12,2% de IRS. Ou seja, o seu vencimento líquido baixaria para 772,61 euros, o que é não só injusto como um absurdo total. Se fosse aumentado até 10,40 euros (1,0% do salário inicial) continuaria a levar para casa menos do que anteriormente.

No caso de lhe serem propostas horas extraordinárias, pode ficar com um salário líquido inferior ou pouco superior ao auferido anteriormente. Numa visão de muito curto prazo, aquela que a esmagadora maioria dos trabalhadores tem, segundo o relato de vários empregadores, ele recusa esse trabalho extra, o que o prejudica a si próprio, a empresa, a economia e as receitas fiscais! Uma empresária falou-me de casos em que os trabalhadores recusaram aumentos salariais, o que é extraordinário, o mais revelador possível de como estas tabelas estão mesmo mal feitas.

É claro que, no final, quando se fizer a liquidação de IRS, provavelmente mais de um ano depois, o trabalhador até vai receber mais em termos líquidos, mas isso é irrelevante para as decisões no curto prazo. Tudo isto decorre de as tabelas de retenção na fonte desrespeitarem as regras do IRS, o que é absurdo. No entanto, a solução para isto é extremamente simples, basta corrigi-las, e proponho aqui uma forma possível para o fazer.

Em vez de haver uma taxa média de retenção de IRS, que se aplica ao total do vencimento, passar a haver duas taxas: uma taxa média até ao escalão imediatamente inferior e uma outra taxa, que se aplica só sobre a diferença entre o total do vencimento e o escalão anterior. Desta forma, elimina-se qualquer hipótese de um aumento de remuneração bruta corresponder a uma diminuição da remuneração líquida. Esta proposta não tem nada do outro mundo, porque decorre directamente da lógica de construção do próprio IRS.

Por favor, não venham com a desculpa de que isso exige tabelas de retenção mais extensas porque qualquer informático consegue fazer, em meia hora, um programa de cálculo da retenção por esta forma corrigida. Aliás, no site da AT deveria ser possível fazer simulações de retenção na fonte de IRS para qualquer caso.

Espero que os sindicatos e as associações patronais façam pressão para que esta correcção se concretize.

O autor escreve de acordo com a antiga ortografia.