Cortiça da Amorim no palco numa das mais importantes exposições de design mundiais

A Corticeira Amorim vai voltar a marcar presença no Serpentine Summer Pavilion 2020, uma das mais importantes exposições de design e arquitetura mundiais, nos jardins reais de Kensington. De acordo com a nota divulgada pela empresa, a exibição contará com cerca de 200 metros quadrados daquela matéria-prima fornecidos pela empresa portuguesa que, em conjunto com outros elementos amigos do ambiente, permitirá corporizar o projeto do trio de arquitetas sul-africanas Counterspace.

Para o 20º aniversário do evento, o estúdio de arquitetura sul-africano projetou o pavilhão tendo como foco a ecologia e a sustentabilidade e a cortiça surgiu naturalmente, como um produto 100% natural, ecológico, renovável, reciclável, reutilizável depois de a Amorim já ter colocado esta matéria-prima no centro do Serpentine Summer Pavilion em 2012.

As três arquitetas de 29 anos, Sumayya Vally, Sarah de Villiers e Amina Kaska, que tencionam utilizar outros materiais sustentáveis como blocos de tijolo reciclado produzidos a partir de lixo da indústria da construção, tornaram-se na equipa mais jovem de sempre a desenhar o Serpentine Summer Pavilion. O conceito apresentado inspira-se nos principais espaços de convívio da cidade de Londres, com especial foco na vivência das comunidades migrantes, periféricas e suburbanas. Tais locais de recordação, memória e de afeto juntar-se-ão de uma forma única no pavilhão de verão formado por diferentes divisões.

Neste ambiente, a cortiça ficará exposta ao olhar dos visitantes, que serão convidados a experienciar as distintas áreas através de ruturas estruturais, mudanças de gradiente e contrastes de cor, textura e densidade. A inauguração do Serpentine Summer Pavilion está prevista para o dia 11 de junho de 2020, fechando portas 4 meses depois, a 11 de outubro.