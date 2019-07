Corticeira Amorim compra 50% de produtora checa de vidros e cristais

A Corticeira Amorim, através da sua participada Amorim & Irmãos celebrou um acordo para comprar 50% da sociedade Vinolok, sedeada em Jablonec nad Nisou, na República Checa.

Segundo um comunicado enviado há minutos à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a corticeira Amorim vai adquirir 50% do capital social da Vinolok pelo montante de 10,988 milhões de euros, ao Grupo Preciosa, “que manterá a detenção dos remanescentes 50%, garantindo-se uma gestão partilhada da empresa adquirida”.

“O Grupo Preciosa desenvolve o negócio da Vinolok desde 2011, tendo concentrado tal atividade na sociedade Vinolok, a.s., constituída em 29 de janeiro de 2018, que se dedica à produção e comercialização de vedantes de vidro para garrafas de vinho e de espirituosos”, adianta o referido comunicado.

O mesmo documento acrescenta que “o Grupo Preciosa é líder mundial no fornecimento de componentes de cristal checo de superior qualidade, produzindo produtos semiacabados para as indústrias da joalharia e da moda”.

“A marca Preciosa foi registada em 1915, na Boémia e, em 1948, foi constituída a sociedade Preciosa. No exercício económico de findo em 31 de março de 2019, a

Vinolok, com uma equipa altamente especializada de cerca de 170 colaboradores, registou um volume de negócios de cerca de 16 milhões de euros e um EBITDA de 5,3 milhões de euros”, destaca o comunicado da Corticeira Amorim.

De acordo com estas informações, “a Vinolok serve o mercado internacional ‘premium’ de vinhos e bebidas espirituosas com um vedante inovador que combina criatividade e design apelativo com fortes caraterísticas técnicas”.

“Esta aquisição complementa e reforça significativamente o portefólio de soluções disponibilizadas pela Amorim através da sua rede de distribuição mundial única”, assinalam os responsáveis da Corticeira Amorim, acrescentando que se espera que esta associação histórica da cortiça e do vidro conduza a ganhos adicionais em sustentabilidade e ‘design’ nas embalagens ‘premium’ e ultra-‘premium’ de vinhos e bebidas espirituosas”.