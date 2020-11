Corum contrata Investment Manager para o sul da Europa

Miguel Valente Bento é o novo Investment Manager da Corum Investments, uma sociedade francesa que gere mais de 4 mil milhões de euros em soluções de poupança e comercializa em Portugal dois fundos imobiliários, o Corum Origin e o Corum XL, que têm mais de 50 mil investidores em todo o mundo.

A Corum tem um escritório em Portugal desde outubro do ano passado e a contratação do novo Investment Manager vai reforçar a proximidade da Corum com o mercado nacional, “quer na prospeção de imobiliário comercial, quer apostando em recursos humanos portugueses para a sua expansão”, refere a sociedade em comunicado.

A partir do escritório da Corum Investments em Lisboa, Miguel Valente Bento vai ser responsável pela prospeção e análise de novos imóveis no sul da Europa (em Portugal, Espanha, Itália, Grécia e também em França) reportando a Elbert Frantsen, Diretor de Global Sourcing da Corum, sediado na Holanda, alargando assim a equipa de investimentos liderada pelo diretor da área, em Paris, Philippe Cervesi.

O português de 29 anos trabalhou vários anos em Londres, em empresas como a Morgan Stanley, Houlihan Lokey e, mais recentemente, na Anchorage Capital Europe LLP, diz-se entusiasmado por se “juntar à Corum no mercado imobiliário Europeu. A Corum está empenhada no sul da Europa e estamos muito ativos no mercado, mesmo no meio de uma das maiores pandemias da história. Espero aumentar o nosso portfólio de imóveis comerciais na

região e acelerar ainda mais o crescimento da Corum”.

A Corum investe exclusivamente em imóveis comerciais, e em Portugal já aplicou 60 milhões de euros desde 2014, tendo investido 558 milhões de euros em Espanha, Itália e França.