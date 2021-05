Cosec lança seguro caução digital

A Cosec acelerou a digitalização das suas operações através da criação de um novo portal – designado “COSECnet Caução” – que permite que os tomadores e mediadores da empresa possam, a partir desta terça-feira, passar a fazer online os pedidos de cotação e de emissão das apólices de seguro caução.

A companhia de seguros garante que dá uma resposta entre 24h a 48h e que o portal dá acesso, em tempo real, de forma rápida e segura, a todos os documentos contratuais e informações de suporte à gestão desse seguro, sendo então possível visualizar as apólices online assim que são emitidas.

O seguro caução é um produto da Cosec que permite, em situações em que há imposição legal ou regulamentar, garantir proteção do beneficiário perante o incumprimento contratual e/ou financeiro de um tomador. Com esta plataforma tecnológica, os acessos ao mesmo tornam-se mais digitais.

“A nova plataforma COSECnet Caução permite ter visão geral e completa das garantias e plafonds de caução; gerir as garantias em vigor e solicitar novas; bem como receber atualizações e alertas sobre alterações nas condições e capital da apólice, facilitando o acesso e acompanhamento das operações e plafonds correntes”, explica a Cosec, em comunicado.

“A celeridade na resposta a pedidos de emissão de seguro caução e decisão de plafonds potenciada com o lançamento da COSECnet Caução é ainda mais relevante no atual contexto de início de retoma da economia, permitindo aos nossos tomadores dispor, com rapidez, das apólices de seguro de caução necessárias às operações cuja contratação carece deste produto”, diz Maria Celeste Hagatong, presidente do conselho de administração da Cosec.

Segundo a chairman da seguradora, este portal “é mais um exemplo dos investimentos significativos que a companhia tem vindo a fazer em inovação e digitalização dos nossos produtos e serviços, para responder cada vez melhor aos desafios das empresas”.