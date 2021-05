Cosec tem um novo presidente da comissão executiva

Na Assembleia Geral da Cosec, realizada em 24 de março, foi eleito Vassili Christidis para presidente da comissão executiva da companhia de seguros de crédito em substituição de Thierry Etheve, que resignou a este cargo em virtude de ter assumido novas e importantes funções no Grupo Euler Hermes (que tem 50% da seguradora).

Foi reconduzida como presidente do conselho de administração Celeste Hagatong, que entrou para o cargo em 2017 em representação do outro acionista da seguradora, o BPI.

O novo CEO, Vassili Christidis tem um percurso profissional ligado à Euler Hermes desde 2013, primeiro como CEO da Euler Hermes Hellas na Grécia, e a partir de 2016, como diretor comercial regional no Mediterrâneo, Médio Oriente e África. Antes de iniciar funções no Grupo Euler Hermes trabalhou primeiro em Londres na MK International e Piraeus Bank (Sucursal de Londres) e depois no BNP Paribas na Grécia e na Turquia, no departamento de Corporate & Investment Banking. É licenciado em Economia na Universidade da Macedónia (Salónica, Grécia), tem um mestrado em Negócios Internacionais na Manchester School of Management, e obteve um MBA na Cass Business School, na City, Universidade de Londres.