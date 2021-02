Costa avisa que restrições vão durar até final de março: “Temos que manter o atual nível de confinamento”

O presidente do PSD, Rui Rio, considera que o Governo de António Costa tem estado “bem longe de conseguir cumprir com o que lhe é legitimamente exigido” e aponta o dedo ao Executivo pelas “sucessivas falhas” no combate à Covid-19 em Portugal. “Se Portugal tem sido o pior do mundo no combate à pandemia, é porque quem nos governa não tem estado plenamente à altura”, atirou.