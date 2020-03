Covid-19. 10 hospitais preparados para receber casos em Portugal

Existe uma nova lista de hospitais preparada para receber casos de Covid-19, segundo avança a RTP, que cita a Direção-Geral da Saúde. Depois do Centro Hospitalar Universitário de São João e o Hospital de Santo António, no Porto, e do Hospital Curry Cabral e Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, a DGS aponta a existência de mais seis hospitais.

Na zona Norte existem quatro unidades de saúde preparadas para receber os casos positivos, entre os quais o Hospital de Braga e a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, ou Hospital Pedro Hispano, e os de São João e Santo António que são os de primeira linha.

Por sua vez, na zona Centro foram destacados o Hospital Pediátrico de Coimbra e a Unidade Local de Saúde de Guarda. No total, existem mais duas unidades preparadas para receber os pacientes infetados com Covid-19, o Hospital Egas Moniz e o Hospital de São Francisco Xavier.