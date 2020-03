Covid-19. Aluno da Nova SBE com teste positivo. Faculdade encerrada

Um membro da comunidade estudantil da Nova SBE, em Carcavelos, testou positivo ao novo coronavírus Covid-19, revelou a universidade que ativou o plano de contingência de imeditato. “A Nova SBE teve conhecimento esta noite da existência de um resultado positivo ao teste à Covid-19”, lê-se no comunicado da universidade.

A faculdade revelou que se trata de “um membro da comunidade estudantil da Nova SBE, de nacionalidade portuguesa, que, depois de um período de férias no estrangeiro, regressou a Portugal no início deste mês”. No entanto, a universidade portuguesa admite que o aluno foi para um país que “ainda não foi referenciado como área de transmissão ativa do vírus”.

Apesar de se encontrar “até agora, assintomático”, o membro da comunidade estudantil está de quarentena, uma vez que os testes revelam ser positivos.

O plano de contingência já foi acionado na Universidade Nova de Lisboa e, de acordo com esse mesmo plano e com as orientações das autoridades de saúde, “as instalações de todo o campus de Carcavelos foram encerradas ainda durante a noite e não irão abrir hoje”.

Devido à possibilidade de infeção, a Universidade Nova já está a identificar as pessoas que tiveram contacto próximo com este membro da comunidade estudantil da Nova SBE, estando a ser “contactadas de imediato para que tomem as medidas de contenção previstas pelas autoridades de saúde”.

“Todos os membros da comunidade foram já devidamente informados via email desta situação e do encerramento do Campus. Foi-lhes pedido que não se desloquem ao campus e que aguardem novas informações, que serão prestadas durante o dia de hoje”, afirma a faculdade no comunicado.

As aulas vão continuar a funcionar sob a forma de ensino à distância “tal como tinha sido adotado pela Universidade Nova de Lisboa desde o dia 11 de março e que foi ontem, dia 12 de março, recomendado pelo Governo português”. A Nova de Lisboa e a Nova SBE pedem para os alunos e docentes continuarem a cumprir todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde.