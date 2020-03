Covid-19: Antral considera táxis como o “transporte mais seguro”

No seguimento das crescentes preocupações sobre os riscos de contágio do novo coronavírus (Covid-19), a Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (Antral) veio esta quarta-feira assegurar, que, em comparação com os transportes públicos, o táxi é o “transporte mais seguro”.

No comunicado, os associados ao setor dos transportes rodoviários portugueses admitem que se nota a a diminuição no número de turistas às chegadas dos aeroportos e terminais marítimos.

A Antral informa que as empresas deste segmento de atividade estão a seguir as recomendações feitas pela Direção Geral de Saúde, reencaminhando a informação para os taxistas e, aconselhando-os a desinfetar as viaturas “pelo menos uma vez por dia” e a manterem à disposição dos passageiros toalhetes desinfetantes ou gel desinfetante.

“É importante que os utilizadores dos táxis não devam ter dúvidas que os taxistas também são escrupulosos com a sua higiene pessoal”, refere o presidente da associação, Florêncio Plácido de Almeida.