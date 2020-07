Covid-19. App de rastreio portuguesa deverá ser lançada até ao final do mês

A app de rastreio portuguesa para a Covid-19 vai ser lançada até ao final de julho. A garantia foi dada ao “Expresso“, esta quarta-feira, pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), através do coordenador do projeto, Rui Oliveira.

Chamada StayAway, a app será colocada nas mãos “de um grupo grande e heterogéneo” e, juntamente com o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), serão realizados “testes de escalabilidade, tolerância a faltas e segurança com todo o software em ambiente de produção.

Contudo, tudo está dependente do aval final do Governo, salientou o responsável. O INESC TEC tinha a “expetativa” de lançar a app em “meados de julho”. Nos próximos dias vai ser lançado um teste piloto nacional que vai durar “10 dias”.

Ao “Expresso”, o CNCS refere que tem acompanhado o desenvolvimento do projeto, “com a realização de testes de caráter técnico, de forma a analisar e a comentar o código e as diversas decisões do desenho da solução”, com o objetivo de ajudar a mitigar eventuais vulnerabilidades de segurança.

Assente em bluetooth (e não em geolocalização), a StayAway permite alertar rapidamente o utilizador para contactos próximos com alguém a quem tenha sido diagnosticada Covid-19. A tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) deteta quando duas pessoas (com a app instalada) se cruzam durante mais de 15 minutos e se estiverem a menos de dois metros uma da outra, anotando os códigos trocados por cada dispositivo – códigos aleatórios, criados de 15 em 15 minutos, que não revelam as identidades dos utilizadores. Se a uma das duas tiver sido diagnosticada covid-19, a outra recebe uma notificação no telemóvel.

A Stayaway tem sido anunciada desde abril como uma das soluções para controlar a propagação da pandemia de Covid-19. Contudo, depois de não ter sido lançada em maio e junho, como chegou a ser esperado, esta solução tem encontrado alguns impasses. A 29 de junho, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), divulgou a sua deliberação sobre o tema. Apesar de não ter sido um parecer negativo, esta entidade afirmou que esta app tem riscos que podem comprometer a privacidade dos utilizadores.