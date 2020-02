Covid-19. Caso suspeito em Gondomar dá resultado negativo

A Direção-Geral da Saúde (DGS) informou, esta segunda-feira, que a mulher internada esta segunda-feira no Porto não configura caso suspeito de coronavírus.

A informação surge depois de ter sido “investigada a história clínica e epidemiológica” da cidadã que tinha sido encaminhada para o Centro Hospitalar Universitário de São João. A mulher sul-coreana, que chegou a Gondomar há três dias, ficará, porém, internada e será realizada a colheita de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

O Correio da Manhã noticia ainda que existe um 12.º suspeito de infeção. Trata-se de uma mulher chinesa, internada em Lisboa, que deu entrada no Hospital de São José acompanhada pelo marido, com febre alta e tosse. pós avaliação inicial, foi encaminhada para o Hospital Curry Cabral onde se encontra isolada e a aguardar a realização de exames.

Até agora, nenhum caso suspeito em Portugal se confirmou. Houve ainda 20 cidadãos repatriados da China, que estiveram em quarentena entre 2 de fevereiro e este sábado, salvaguardando assim o período máximo de incubação do novo coronavírus. A análise feita antes da saída confirmou resultados negativos para o Covid-19.

Ao todo, há, neste momento, mais de 70.500 pessoas infetadas – só na China – e já 1.770 morreram. Ao nível global, do total de óbitos, apenas quatro ocorreram fora da China.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.