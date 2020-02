Covid-19. Casos suspeitos no Porto e em Lisboa deram resultado negativo. Há um novo caso suspeito em Gondomar

A Direção-Geral da Saúde confirmou esta segunda-feira o 11º caso suspeito de coronavírus em Portugal. Trata-se de uma jovem sul-coreana que chegou a Gondomar há três dias. A jovem vai ser transferida para o Hospital de S. João, no Porto, segundo o comunicado oficial.

O comunicado citado pelo Expresso, informa ainda que as análises feitas aos dois últimos casos suspeitos de coronavírus em Portugal deram negativo.

O nono caso diz respeito a um doente que está internado desde domingo no Centro Hospitalar Universitário de São João e o décimo caso é o de uma criança, que foi encaminhada esta segunda-feira para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Estes dois casos suspeitos “foram negativos após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas”, lê-se no comunicado da DGS.

Até agora, nenhum caso suspeito em Portugal se confirmou. Houve ainda 20 cidadãos repatriados da China, que estiveram em quarentena entre 2 de fevereiro e este sábado, salvaguardando assim o período máximo de incubação do novo coronavírus. A análise feita antes da saída confirmou resultados negativos para o Covid-19.

Ao todo, há, neste momento, mais de 70.500 pessoas infetadas – só na China – e já 1.770 morreram. Ao nível global, do total de óbitos, apenas quatro ocorreram fora da China.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.