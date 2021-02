Covid-19: Confinamento até 15 de março permite reduzir número de internamentos em cuidados intensivos para 200

O epidemiologista Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, terminou a sua intervenção na XV Apresentação da Situação Epidemiológica da Covid-19 em Portugal com a apresentação de cenários que apontam para uma redução do número de internados em unidades de cuidados intensivos para 200 no mês de abril se as restrições iniciadas a 15 de janeiro forem mantidas durante 60 dias.

O nível mais baixo de ocupação de enfermarias e unidades de cuidados intensivos por infetados com o SARS-CoV-2 não impediria, segundo Baltazar Nunes, que o final da manutenção do confinamento ao nível de março e abril de 2020 (incluindo o fecho das escolas para ensino presencial) fizesse o índice de transmissibilidade do novo coronavírus subir novamente para 1,2 em vez do mínimo de 0,78 verificado a 3 de fevereiro.

Durante a sua apresentação, que decorreu no auditório do Infarmed, onde se encontra a ministra da Saúde, Marta Temido, com a esmagadora maioria dos outros intervenientes a acompanhar (e participar) por videoconferência, o epidemiologista do Instituto Ricardo Jorge salientou o efeito positivo das medidas de confinamento colocadas em prática no mês de janeiro. Depois de uma fase em que se verificou uma duplicação da incidência da Covid-19 a cada 15 dias, as medidas após 15 de janeiro permitiram uma redução diária de 2,1% (com redução para metade a cada 33 dias) e o segundo pacote de medidas, nomeadamente o encerramento das escolas, levou a uma redução para metade a cada nove dias.

(em atualização)