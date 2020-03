Covid-19. Confirmados nove casos em Portugal

O número de portugueses infetados por Covid-19 aumentou para nove, indica a SIC Notícias esta quinta-feira, 5 de março. De acordo com o canal de televisão, trata-se de um doente internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

A Direção-Geral da Saúde ainda não emitiu um comunicado a confirmar o novo caso, mas caso se confirme, trata-se do terceiro doente internado num hospital de Lisboa.

No total, existem nove casos confirmados pela DGS, sendo cinco no Hospital São João e um no Hospital de Santo António, ambos no Porto, e três casos confirmados no Hospital Curry Cabral. Sabe-se que dois dos infetados são professores, um homem da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, e uma professora das escola da Amadora, Roque Gameiro e Secundária da Amadora.

A DGS aponta que cinco são de doença contraída no estrangeiro, sobretudo Itália, e três são pessoas contagiadas em Portugal.