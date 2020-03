Covid-19: Conselho Nacional das Escolas Médicas fecha temporariamente todas as faculdades de medicina no país

O Conselho Nacional das Escolas Médicas decidiu encerrar temporariamente todas as faculdades de Portugal devido ao surto do coronavírus, informa a “RTP” esta segunda-feira, 9 de março. A medida visa evitar contactos de alunos e professores com os doentes. Esta medida afeta quase 12.500 estudantes. Portugal regista até ao momento 31 infeções confirmadas de Covid-19.

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus aumentou para 100.842, das quais 3.456 morreram, em 92 países e territórios, segundo um balanço divulgado pela agência noticiosa France Presse (AFP), com dados atualizados às 17:00 de hoje.

O novo coronavírus surgiu pela primeira vez no final do ano passado em Wuhan, na China, e pode causar infeções respiratórias como pneumonia. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.