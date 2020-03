Covid-19. DGS anuncia mais 18 pessoas infetadas. Casos confirmados chegam aos 59

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou, esta quarta-feira, a existência de 59 casos confirmados infeções pelo Covid-19, avança o Ministério da Saúde ao Jornal Económico. Trata-se de um aumento de 18 pessoas face ao boletim da véspera. Até à data, existem 3.066 casos suspeitos e 83 pessoas ainda esperam os resultados das análises laboratoriais, enquanto que 471 pessoas foram consideradas como casos suspeitos.

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, divulgado esta manhã, atualmente, existem 36 casos registados no Norte, três no Centro, 17 em Lisboa e três no Algarve. Em termos de cadeias de transmissão, a entidade de saúde pública informa que existe seis ativas.

Os casos importados são 12: nove de Itália, dois de Espanha e um da zona da Alemanha/Áustria (ainda está em investigação a localização exata).

Do total dos casos, 26 são mulheres e 33 são homens. O grupo etário mais afetado é dos 40-49 anos (7 homens e 9 mulheres) mas também há 12 crianças/adolescentes (seis homens e seis mulheres). Em relação aos sintomas, os mais referidos são tosse (66%), febre (47%), dores musculares (46%) cefaleias (42%), fraqueza generalizada (31%) e dificuldades respiratórias (10%). Ainda assim, do total de casos confirmados, apenas 57 se encontram internados, não se sabe da situação dos outros dois.

Esta manhã, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, falou aos jornalistas após uma visita ao Hospital de São, no Porto, instituição que recebe cerca de metade dos casos totais do país. Só naquele hospital, estão confirmadas 29 pacientes, um aumento de dez casos nas últimas 24 horas.

Destes 29 casos, o que pede mais cuidados é o de uma jovem de 17 anos que foi transferida do Hospital da Feira. Apesar de ser a situação mais preocupante, a adolescente não se encontra na unidade de cuidados intensivos.