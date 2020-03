Covid-19. Governo diz que hospitais do Porto mantêm a sua capacidade de resposta

O Ministério da Saúde reuniu-se com a DGS, INSA, Infarmed, INEM e ACSS esta manhã para realizarem um brefing diário sobre o covid-19. Depois de durante a noite Graça Freitas ter revelado que os hospitais de Santo António e São João, no Porto, tinham atingido a capacidade nos quartos de isolamento, o Ministério da Saúde revela a segunda lista de unidades no Norte que têm capacidade para atender casos suspeitos.

Hospital de Braga, Unidade Local de Saúde de Matosinhos e Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa são as novas unidades hospitalares disponíveis para atender os casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus na região Norte. As reuniões entre o ministério e as entidades de Saúde “visam avaliar, em permanência, a adequação de medidas e afetação de meios para garantir uma resposta proporcional à epidemia de doença por coronavírus”, lê-se no comunicado do ministério de Marta Temido.

O reforço da lista de unidades hospitalares tem como “objetivo reforçar o acesso e a capacidade de resposta dos serviços de saúde”.