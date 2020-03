Covid-19: Governo anuncia linha de crédito de 100 milhões de euros para apoio às empresas

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira a criação de uma linha de crédito para apoio às empresas novo coronavírus (Covid-19). O líder do Executivo socialista disse que está ciente do “impacto negativo” que o surto do novo coronavírus pode ter na economia, sobretudo no turismo, mas reitera que os salário dos trabalhadores do setor público e privado serão pagos a 100%.

“Estamos conscientes do impacto negativo que a epidemia em curso pode vir a ter no comportamento da economia mundial, em particular no setor do turismo”, afirmou António Costa, na abertura do debate quinzenal desta quarta-feira, que tem como tema a prevenção e contenção da epidemia Covid-19.

“Continuaremos a monitorizar a situação e, se necessário, estamos em condições de lançar uma linha de crédito de apoio à tesouraria das empresas no valor inicial de 100 milhões de euros”, sublinhou.

(em atualização)