Covid-19: Hospitais privados revelam que estão em “alerta” e “disponíveis” para colaborar com autoridades de saúde

A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) revela que os hospitais privados portugueses estão em alerta e assegura que estão colaborantes e disponíveis para a ativação do dispositivo de saúde tido como necessário para combater o Covid- 19. Segundo a APHP, os hospitais privados “mantêm a firme disponibilidade de colaborar com as autoridades de saúde, na certeza que todos não seremos demais para combater o Covid-19” que já infetou dois portugueses em território nacional.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 2 de março, a APHP realça que há “um consenso que, a Saúde Pública é, neste momento, uma preocupação intensa e todos estamos envolvidos” no combate ao Covid-19.

“Em especial, quem trabalha no setor da saúde está particularmente comprometido neste combate e, por isso, a APHP teve oportunidade de confirmar no Conselho Nacional de Saúde Pública que os hospitais privados portugueses estão em alerta, colaborantes e disponíveis para a ativação do dispositivo de saúde tido como necessário”, realça a APHP.

Esta entidade realça, em comunicado, que o COVID-19 “é uma ameaça em termos de saúde pública e os portugueses estão legitimamente preocupados”, acrescentando que este novo coronavírus ainda é uma incógnita em muitos aspetos e, por isso, se justifica a urgência com que, em todo o mundo, se multiplicam os esforços no sentido de estudar a doença e mitigar os seus impactos.

Tal como se declarou na última edição da Feedback, a newsletter da APHP, “atravessamos uma fase muito complicada (o Diretor Geral da OMS acaba de dizer que este vírus é o “inimigo público nº 1 de todo o mundo”) e temos de estar unidos e desenvolver os esforços necessários para limitar a infeção, apoiar as pessoas e controlar a doença”.

Contudo, prossegue a APHP, “parece que agora há quem queira combater o coronavírus com ideologia”, salientando que “querer dividir os portugueses no exato momento em que todos devemos concentrar-nos no combate à doença é desviar a atenção do essencial”.

A APHP frisa ainda que há muito ainda por saber, mas, diz, ”é certo que o Covid-19 não faz aceção de cor, credo ou ideologia. O vírus não pára à porta de nenhum sistema”.

“O Covid-19 não é um problema de nenhum sistema de saúde em particular, nem a OMS faz qualquer discriminação no apelo que faz a todos para, em bloco, colaborarmos numa situação de crise mundial e que a todos afeta”, conclui a APHP, dando conta de que os hospitais privados portugueses, que a diretora Geral de Saúde já admitiu poderem ser ativados, mantêm a firme disponibilidade de colaborar com as autoridades de saúde, na certeza, realça, que” todos não seremos demais para combater o Covid-19”.