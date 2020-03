Covid-19: ISEG suspende aulas até 27 de março

As aulas no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) foram suspensas entre os dias 11 e 27 de março, considerando a evolução relativa ao novo coronavírus (Covid-19), indica o comunicado que a instituição está a enviar por e-mail aos alunos, ao qual o Jornal Económico teve acesso esta terça-feira, 10 de março.

A medida do ISEG é justificada pela decisão tomada e comunicada pela Reitoria da Universidade de Lisboa, na segunda-feira. Ao que o JE apurou, antes de o comunicado ter sido enviado, a administração e a associação de estudantes do ISEG reuniram hoje para debater assuntos relacionados à disseminação do Covid-19 em Portugal. Uma das medidas tomadas pela corpo diretivo foi a suspensão das aulas presenciais. Simultaneamente, “foram tomadas medidas de contenção da propagação do vírus, a vigorar a partir de amanhã [quarta-feira]”, segundo a missiva enviada aos alunos.

O ISEG garante não ter, até à data, casos confirmados de infeção por Covid-19 entre a comunidade estudantil e docente. Por isso, o objetivo da suspensão temporária das aulas “é reduzir a exposição da nossa comunidade e contribuir para a contenção da disseminação do vírus na população em geral”.

A suspensão aplica-se a todas as aulas e exames. Já os serviços académicos, como bibliotecas, áreas de estudo, cantinas e espaços desportivos “serão encerrados”. “Pedimos por isso, que dadas as circunstâncias, os alunos não se desloquem ao ISEG”, acrescenta o comunicado.