Covid-19: jovem que veio de Milão com teste negativo

A jovem de 21 anos que regressou de Milão, ontem, obteve teste negativo para coronavírus Covid-19, avança a RTP.

Em Itália já foram confirmadas sete mortes devido ao coronavírus Covid-19. O número de pessoas infectadas pela doença no país já ultrapassa as 220, mas as autoridades italianas acreditam que não há risco de a epidemia se transformar em pandemia.

“Espero que não se torne uma pandemia. Acredito que os números em Itália estejam dentro de um intervalo razoável e não justifiquem uma mudança de epidemia para pandemia”, disse o chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli, numa conferência de imprensa, em Milão.