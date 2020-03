Covid-19: La Liga e federação decidem esta quinta-feira se suspendem as competições

A La Liga (primeira liga espanhola) e a RFEF (sigla em espanhol da Federação Espanhola de Futebol) reúnem amanhã, dia 12 de março, para decidir se suspendem as competições referentes aos dois principais escalões de futebol profissional em Espanha, segundo avança o jornal espanhol “Marca”.

Depois de terem anunciado que durante as próximas duas semanas todos os jogos da primeira e segunda divisão espanhola se iam realizar à porta fechada, as duas entidades máximas do futebol em Espanha vão reunir para decidir se suspendem as competições.

Segundo um comunicado divulgado pela La Liga, há várias semanas que as autoridades máximas do futebol espanhol estão a tentar arranjar alternativas conjuntamente com a UEFA, mas para já mantém a decisão de realizar os jogos à porta fechada, bem como, proibir cumprimentos entre jogadores e equipa de arbitragem.

A La Liga informa também que vai manter contacto com o ministério da saúde espanhol no sentido de seguir e implementar as recomendações, tendo como principal prioridade proteger a saúde de jogadores, fãs, empregados dos clubes, jornalistas e os restantes intervenientes de um jogo de futebol.