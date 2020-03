Covid-19: Lagarde alerta sobre choque como o de 2008 e sinaliza que o BCE irá tomar medidas

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, alertou que a Europa arrisca sofrer um choque económico semelhante à crise económica e financeira da 2008 se os líderes não agirem de forma concertada em relação ao novo coronavírus, sinalizindo também que o banco central da zona euro poderá tomar medidas ainda esta semana.

Segundo a “Bloomberg”, Lagarde disse aos líderes da União Europeia numa teleconferência esta terça-feira à noite que sem ação coordenada a Europa “irá ver um cenário que nos irá fazer recordar a grande crise financeira de 2008”, mas adiantou que com a resposta apropriada o choque poderá ser temporário.

O Conselho de Governadores do BCE realiza esta quinta-feira a reunião de política monetária. Após a Reserva Federal, na semana passada, e o Banco de Inglaterra, esta quarta-feira, terem reduzido as taxas de juro em 50 pontos base, os analistas dizem que o BCE não tem opção senão tomar medidas, que poderão passar pela redução da taxa de depósito ou um aumento do volume de compra de ativos.