Covid-19 leva Paddy Cosgrave a fazer conferência de Toronto através da internet

O irlandês Paddy Cosgrave, fundador da Web Summit, resolveu realizar a conferência “Collision” através da internet, por causa do coronavírus.

Prevista para os dias 22 e 25 junho, na cidade canadiana de Toronto, Paggy Cosgrave escreveu no blogue da conferência que “vai realizar-se para os nossos 30 mil participantes. Mas online“. Para o efeito, criou a “Collision From Home”, a versão online da conferência.

“Devido à natureza do Covid-19, seria irresponsável juntar dezenas de milhares de pessoas de quase todos os países do mundo no mesmo sítio. Toronto não teve um surto significante de Covid-19 e a Collision pretende que assim continue a ser”, escreveu o fundador da Web Summit.

O irlandês disse ainda que os participantes que compraram bilhetes para a edição deste ano poderão transferí-los para a edição do ano seguinte, marcada para os dias 21 a 24 de junho de 2021. Em alternativa, poderão pedir devolução do dinheiro, através da internet, até 30 dias após o fim da “Collision from Home”.