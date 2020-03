Covid-19: Lufthansa suspende parte das suas ligações para Itália e Ásia

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento alerta para o impacto que o coronavírus está a ter na economia mundial e admite mesmo um crescimento negativo no primeiro trimestre do ano. Vê o PIB mundial a crescer menos cinco décimas do que projectava em novembro, mas a economia chinesa deverá ser a mais afetada, com uma expansão de 4,9%, enquanto a zona euro deverá expandir 0,8%.