Covid-19. Medidas de apoio às famílias custam 294 milhões. Governo afasta necessidade de Orçamento retificativo

As medidas de apoio aos trabalhadores para prestarem assistência aos seus filhos vai ter um custo total de 294 milhões de euros, revelou hoje a ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

O mecanismo de apoio excecional vai custar “294 milhões de euros”, uma “medida orçamentalmente com valor significativo”, afirmou a ministra em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros que terminou após a meia-noite desta sexta-feira.

Sobre se este valor é suficiente ou se poderá ser ultrapassado, Ana Mendes Godinho apontou que “dependerá muito da evolução [do surto] e do número de trabalhadores abrangidos. Vamos monitorizando”.

Por sua vez, a ministra da Estado e da Presidência apontou que o Governo vai “tomar as medidas todas necessárias”, independentemente do impacto financeiro”, e que não é “preciso nenhum Orçamento retificativo. Não há nada que nos leve a pensar na alteração” do atual Orçamento do Estado, afirmou Mariana Vieira da Silva.