Covid-19: Ministério da Administração Interna convoca reunião extraordinária da Comissão Nacional de Proteção Civil

Em comunicado, o gabinete do ministro Eduardo Cabrita avança que a reunião, que vai decorrer às 19:00 na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, vai contar com a presença da ministra da Saúde, Marta Temido.

Segundo o Ministério da Administração Interna, a reunião visa “abordar as diferentes dimensões da coordenação estratégica relacionadas com os mecanismos de prevenção, preparação e resposta face ao Covid-19”.

A Comissão Nacional de Proteção Civil é o órgão de coordenação em matéria de Proteção Civil, presidido pelo ministro da Administração Interna, competindo-lhe, entre outros, adotar mecanismos de colaboração institucional entre todos os organismos e serviços com responsabilidades no domínio da proteção civil, bem como formas de coordenação técnica e operacional entre os mesmos.

Esta comissão tem como missão definir as prioridades e objetivos de escalonamento de esforços dos organismos e estruturas com responsabilidades no domínio da proteção civil.

A epidemia do novo coronavírus que teve origem na China, já infetou 90.663 em todos os continentes, das quais morreram 3.124, segundo dados atualizados hoje de manhã pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou os dois primeiros casos de infeção em Portugal, um homem de 60 anos e outro de 33, internados em hospitais do Porto.