Covid-19: Número de infetados em Portugal subiu para cinco

O número de portugueses infetados com o novo coronavírus Covid-19 subiu esta quarta-feira para cinco, segundo avança a RTP. Trata-se de um homem de 44 anos que esteve recentemente em Itália e terá sido no país que contraiu o o vírus que tem causado preocupações mundiais.

O canal de televisão público aponta que o homem está internado no Hospital de São João, no Porto.

A confirmação chegou na atualização das 9 horas da Direção-Geral da Saúde. “Um homem de 44 anos que veio de Itália e está no Centro Hospitalar Universitário de São João”, avança o boletim publicado esta manhã pela DGS.

De acordo com a entidade, a situação clínica do quinto infetado por Covid-19 é estável, à semelhança dos outros casos.

Ontem à tarde foram confirmando mais dois casos, um no Porto e outro em Lisboa. Atualmente, existem quatro casos confirmados no Porto, um no Hospital de Santo António e três no São João, e outro em Lisboa, no Hospital Curry Cabral.