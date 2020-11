Covid-19: Ordem dos Médicos vai lançar campanha de sensibilização com medidas para evitar contágios

A Ordem dos Médicos (OM) vai lançar, nos próximos dias, uma campanha de sensibilização com medidas simples para evitar contágios por covid-19, dando seguimento ao objetivo de dar ênfase às medidas de prevenção adequadas contra o novo coronavírus, pois apesar dos repetidos avisos, as recomendações não são acatadas com rigor. A iniciativa segue-se ao lançamento de um manual sobre procedimentos que se devem adotar no dia a dia e foi revelada ao Jornal Económico pelo Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.

“A Ordem vai fazer uma grande campanha de sensibilização sobre as medidas de prevenção adequadas para evitar contágios por covid-19. O mais importante é sensibilizar os cidadãos e conseguir uma comunicação eficaz e assertiva. Só assim se travam as infeções”, avançou ao JE Miguel Guimarães.

O Bastonário explica que o objetivo é fazer esta campanha nos meios digitais, incluindo o site institucional da OM, para a qual contará com a colaboração dos meios de comunicação social. “No fundo, trata-se de passar a ideia de que cada um de nós pode ser um agente de saúde pública e aconselhar as pessoas a cumprir”, acrescenta Miguel Guimarães.

Segundo este responsável a campanha deverá ser lançada na próxima semana depois de terem lançado, nesta quarta-feira, 18 de novembro, um manual sobre procedimentos que se devem adotar no dia a dia, para evitar contágios por covid-19. Ver aqui.

Miguel Guimarães revela que a ideia é que este manual seja distribuído por todas as escolas e unidades de saúde, tendo para o efeito já enviado este documento aos ministérios da Educação e da Saúde (e DGS) e ainda a todas as Ordens profissionais, Conselho Nacional das Ordens Profissionais, tendo ainda feito chegar o documento à Convenção Nacional da Saúde, que é composta por mais de 140 principais instituições da área da saúde nacionais.

O Bastonário avança que foi dado ainda conhecimento ao Presidente da República deste manual que tem por objetivo “explicar de forma simples” conceitos, sinais e sintomas de doença, grupos de risco, o diagnóstico laboratorial da covid-19, indicações para doentes infetados, como reduzir o risco de transmissão do SARS-CoV-2, entre outros temas.

Numa segunda fase, conclui Miguel Guimarães, o manual seguirá também para o Ministério da Justiça, visando a sua distribuição por todos os tribunais. “É uma arma poderosa. A ideia é chegar a toda a gente. Só juntos, e devidamente informados, conseguiremos ultrapassar a pandemia que mudou a nossa forma de conviver uns com os outros ”, frisa.

Apesar dos repetidos avisos, as recomendações não são acatadas com rigor e, por isso o documento dá ênfase a comportamentos de risco.

O manual “Viver em Tempo de Covid-19” reúne informação nacional e internacional e contou com a colaboração de especialistas de áreas distintas da saúde.

Segundo a OM, a nova realidade exige-nos conhecer as medidas de prevenção adequadas contra a Covid-19. Com esta publicação, na sua versão outono/inverno, a Ordem pretende fazer “uma abordagem integradora e atualizada, à luz das recomendações nacionais e internacionais acreditadas nesta matéria”.

Todos os grupos foram incluídos, desde os mais novos, aos mais idosos e frágeis, para que médicos e doentes contem com um documento simples e útil, que combate a desinformação e que ajuda a encarar a pandemia com prudência e tranquilidade.