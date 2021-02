Covid-19: Portugal regista mais 1.570 casos confirmados de infeção e mais 76 mortes

Em Portugal, há já um total de 83.526 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19), mais 1.570 face ao dia de ontem, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelado este sábado. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 15.897, mais 76 mortes nas últimas 24 horas.

O boletim indica que, até às 00h00 deste sábado, existem 3.284 internados, 656 dos quais estão em Unidades e Cuidados Intensivos (UCI). Em comparação com o boletim de sexta-feira, há menos 300 doentes internados por Covid-19 e menos 13 internados em UCI. Há ainda a destacar um aumento dos casos recuperados para 696.916, mais 5.050 do que na sexta-feira.

No país existem ainda 83.526 casos ativos, menos 3.556 do que na sexta-feira.

A região Norte é a que regista mais casos confirmados de Covid-19 (324.254), tendo registado nas últimas 24 horas mais 369casos. A DGS indica que existem, em Lisboa e Vale do Tejo, 300.758 casos de infeção (mais 770 casos em 24 horas), 113.849 no Centro (mais 214), 28.099 casos no Alentejo (mais 31), 19.788 no Algarve (mais 84), 3.710 casos na Região Autónoma dos Açores (mais três) e 5.881 na Região Autónoma da Madeira (mais 99).

Lisboa e Vale do Tejo é a região onde se registam mais mortes devido ao novo coronavírus. A DGS indica que foram registadas 6.595 mortes (mais 36 nas últimas 24 horas), 5.140 no Norte (mais 18), 2.829 no Centro (mais 13), 921 casos no Alentejo (mais seis) e 55 no Algarve (mais três). Na Região Autónoma dos Açores, o número de mortos manteve-se em 28 e na Região Autónoma da Madeira continua a ser de 59.

Das vítimas mortais registadas, 8.299 eram homens e 7.598 mulheres.